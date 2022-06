Skupaj imamo 153 let!

O njihovi medsebojni povezanosti smo se razpisali tudi v naši reviji, zato ni presenetljivo, da sta Nina Ivanič in Jernej Kuntner pomagala Alenki Tetičkovič praznovati 50. rojstni dan. Skupaj z dobrimi prijatelji, med katerimi so bili tudi Rok Kunaver, Aja Kobe in Jan Bučar, so tako pomemben dan praznovali kar na ladjici v prestolnici, na njej pa ni manjkalo balonov, piva, kitare ter smeha in veselja.

Takole so pomagali žurati Aja, Rok in Jan.

Glasno so prepevali, ko so drseli po Ljubljanici in zadovoljno nazdravljali abrahamu. »Imamo se dobro, smo gledališka družina,« nam je pred kratkim povedala Alenka v intervjuju. »Zdi se mi, da sem do svojega petdesetega leta veliko naredila. Odigrala sem veliko vlog, likov, spoznala veliko ljudi in zgodb, videla sem stvari in kraje, ki sem jih želela videti.« Vsi trije pa so strahotno dobro videti za svoja leta, čeprav imajo skupaj kar 153 let, kot je na praznovanju poudarila Nina. »

Sladkih petdeset!

Nihče v naši sveti trojici ni nagnjen k pretiranemu staranju, drug ob drugem se žlahtimo,« nam je povedala. Kot kaže, imajo tudi kondicije za žuranje kar nekaj, tako da nas je prav prijelo, da bi se jim pridružili! Vse najboljše, Alenka!