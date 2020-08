Skromni Edo Murić: medeni tedni kar v Strunjanu

Edo Murić in njegova izvoljenka Nina Tatalović sta si nedavno na velikem poročnem slavju na prestižnem protokolarnem objektu na Brdu pri Kranju pred sorodniki in košarkarskimi prijatelji od blizu in daleč obljubila zvestobo v dobrem in slabem. Do zdaj je bilo življenje prijazno z njima, saj so se jima dogajale same lepe stvari, pred letom dni se jima je izpolnila celo želja po starševstvu. Na srečo nove razmere niso odnesle njune poroke, vendar pa se s slavja nista odpravila na kakšno nepozabno eksotično destinacijo, kakršne si običajno omislijo uspešni športniki, ki imajo dovolj pod palcem. Edo in Nina sta se morala zaradi korone odpovedati poročnemu potovanju in namesto eksotike sta se na medene tedne odpravila kar v Strunjan, kjer imajo Ninini starši počitniško hišo. Na tisto pravo potovanje pa bosta šla, ko bodo to dopuščale razmere.