Nastja Gabor in Luka Basi sta načrtovala poroko že za lansko leto, vendar so jima poplave, ki so prizadele Slovenijo in Koroško, od koder prihajata, prekrižale načrte. Po enem letu čakanja jima je poleti le uspelo, večno zvestobo sta si obljubila na slovenski obali.