Skrivnostni Bomb Shell: znanim zastavili uganko (Suzy)

Končno je jasno, zakaj je med znanimi obrazi, kot so Pero Lovšin, Bojan Cvjetićanin, Jure Maček, Neisha, Ana Maria Mitič, Anže Zevnik in mnogi drugi, krožila posebna Rubikova kocka. Tisti, ki so jo sestavili, so odkrili nov naslov pesmi, ki jo je skupina Bomb Shell izdala v teh dneh.

»Bilo je zelo zabavno opazovati znane, ki so se lotili zabavnega izziva. Videli smo, da jim je bilo všeč, da smo naslov pesmi tako igrivo zapakirali,« pravijo člani skupine. Pesem z naslovom Uganka raziskuje odnose, ki so polni skrivnosti in vprašanj, ki se jim včasih ne da izogniti. »Ko sem jo pisala, nisem želela govoriti neposredno, temveč je bil moj cilj ljudem pustiti prostor za interpretacijo. Uganka je občutek, ki ga nosimo vsi, ko nekaj ni razjasnjeno, ko nekdo ostane nerazumljen ali ko zaradi določenih razlogov preprosto postaneš uganka za nekatere ljudi. Šla sem vase, ampak pustila dovolj odprtih vrat, da lahko vsak vidi svojo zgodbo,« je o novi pesmi povedala pevka Petra Zore.

