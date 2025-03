Skrivnostna smrt slavnega igralca (Suzy)

Petindevetdesetletnega igralca Gena Hackmana in njegovo 63-letno ženo Betsy Arakawa so 26. februarja našli mrtva v njunem domu. Zakonca so odkrili v različnih sobah, v omari blizu nje so našli še mrtvega psa. Dva druga psa sta bila živa zunaj v pesjaku.

Nazadnje so ga v javnosti videli spomladi lani.

Kako in zakaj je par umrl, še preiskujejo, a so menda izključili zastrupitev z ogljikovim monoksidom, ki so jo sumili njegovi otroci. Igralčevo zdravje je zadnja leta pešalo, pred letom dni je nehal voziti električno kolo, kar je prej z veseljem počel po svoji soseski v Santa Feju v Novi Mehiki. Njega so našli v preddverju hiše, njo v kopalnici. Na prvi pogled je bilo videti, pravijo preiskovalci, da sta oba – vsak po svoje – utrpela padec, zaradi katerega se nista mogla pobrati. Na njunih telesih ni bilo vidnih poškodb, ki bi namigovale na nasilno smrt, igralčev srčni spodbujevalnik je zaznal, da se je njegovo srce ustavilo 17. februarja. Zadnje dni družabne medije buri igralec Randy Quaid, starejši brat Dennisa Quaida, ki trdi, da so igralca in njegovo ženo umorili.

Kot šerif v filmu Neoproščeno

Gene je zaslovel s svojo precizno igro, za katero je Clint Eastwood zapisal, da pri njej »ni naredil nobene napake«. Blestel je tako v komedijah kot vesternih, kot zlikovec ali dobričina. Navdušil je kot zlobnež v filmih o Supermanu, kot detektiv v Francoski navezi in šerif v Neoproščeno, nas nasmejal v Lomilkah src in Veličastnih Tennenbaumih, zanj smo navijali ob filmu Za sovražnikovo črto in se čudili ob Pobegli poroti. Gledali smo ga v osemdesetih filmih, nastopal je na televiziji in v gledališču ter ustvaril bogato kariero.

S Sigourney Weaver v filmu Lomilki src

Prejemnik dveh oskarjev, dveh baft in štirih zlatih globusov se je upokojil pred dobrimi dvajsetimi leti, v tem času je zelo rad pisal. Ustvaril je kar štiri zgodovinske romane, zadnjega leta 2013. Sicer je užival v upokojitvi z ženo, klasično pianistko, s katero sta se poročila leta 1991, pet let po ločitvi od prve žene Faye Maltese, s katero je bil v zakonu trideset let in sta imela tri otroke. Kaj se je z Genom in Betsy zares zgodilo, najbrž ne bomo nikoli izvedeli.