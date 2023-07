Skrivnostna Ana Tavčar: To ni njen novi (Suzy)

Ni skrivnost, da se Primorka navdušuje nad vsem italijanskim, od mode, hrane, do načina televizijskega vodenja in arhitekturnih ter drugih lepot, ki jih ponuja naša soseda. Hkrati je Ana Tavčar iznajdljiva, saj zna dvigniti temperaturo sredi dopustniške sezone. Z objavo fotografij s čednim moškim je sprožila govorice, da je sveže zaljubljena. Vendar smo izvedeli, da postavnež za krmilom jahte ni osvojil njenega srca. Je samo igralec in jo za namene reklamne kampanje prevaža vzdolž beneške obale, ona pa je suvereno pozirala v vlogi mlade dame, ki uživa v luksuzu. A prizori niso daleč od resnice, kajti mamica dveh sinov prisega na ljubezen in v njej tudi uživa. S kom, nam ni razkrila. Razumljivo, ker želi imeti mir med zasluženim oddihom, čeprav nam je v resnici sama vzbudila radovednost.