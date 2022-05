Če se je egipčanska vladarica Kleopatra za lepoto namakala v kozjem mleku, se je Saša Lendero odločila za drugačno strategijo. V deželi piramid in reke Nil je ugotovila, da pivo ni samo osvežilna pijača, ki se nam prileže med ležanjem pod vročim soncem, ampak tudi, da zaradi tega napitka iz hmelja rastejo deli telesa. Namiguje na večanje prsi, s katerimi je v preteklosti že dvignila veliko prahu, ko je dejala, da so se razbohotile zaradi redne masaže. Priljubljeno letovišče jo je navdalo s številnimi spoznanji. Med njimi je to, kako hitro je zrasla hčerka Aria, saj so bili na istem kraju pred...