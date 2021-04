Skrivnost zvez, ki trajajo

GQ Men of the Year Awards 2019 in association with Hugo Boss held at the Tate Modern Featuring: David and Victoria Beckham Where: London, United Kingdom When: 03 Sep 2019 Credit: John Rainford/Cover Images

Tom Hanks, Rita Wilson at 'The Post' European Premiere held at the Odeon Leicester Square. London, United Kingdom - Wednesday January 10, 2018., Image: 359808901, License: Rights-managed, Restrictions: WORLD RIGHTS - Fee Payable Upon Reproduction - For queries contact Avalon.red - sales@avalon.red London: +44 (0) 20 7421 6000 Los Angeles: +1 (310) 822 0419 Madrid: +34 91 533 4289, Model Release: no, Credit line: Profimedia, Avalon Editorial

Sarah Jessica Parker and Matthew Broderick 'The Inheritance' Broadway play opening, Barrymore Theater, Arrivals, New York, USA - 17 Nov 2019,Image: 483379175, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Profimedia

Hewson Alison;Bono Vox Bono Vox and his wife leave Venice 29/09/2014,Image: 206784690, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Profimedia

Christopher Guest and Jamie Lee Curtis attend the "This Is Spinal Tap" 35th Anniversary during the 2019 Tribeca Film Festival at the Beacon Theatre on April 27, 2019 in New York City.,Image: 430789086, License: Royalty-free, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Profimedia

»Ljudje pravijo, joj, to mora biti težko ostati poročen v šovbiznisu. Mislim, da je težko ostati poročen v kateremkoli poslu. Toda če si poročen s pravo osebo, ti lahko uspe,« je o skrivnosti dolgoletnega zakona pred leti spregovoril igralec, ki je z drugo ženosrečno poročen že od 1988. Zvezdniki priznajo, da je v svetu slave in bogastva veliko težje ostati zvest eni osebi kot v običajnem življenju, mi pa smo poiskali pare, ki dokazujejo, da to ni nemogoče.Kmalu bosta praznovala 22-letnico zakona,inpa ostajata trden par. Previharila sta njegovo prevaro, premostila ljubosumje na velike uspehe enega ali drugega, vzgojila štiri otroke in postavila trdne skupne finančne temelje. Čeprav sta se, kot je pred leti razkrila Victoria, zaljubila na prvi pogled, so tista prednost, ki jo imata pred drugimi pari, številna skupna zanimanja in hobiji. Obožujeta modo, se rada pojavljata na rdeči preprogi, oba pa sta tudi ambiciozna in se nenehno trudita nadgrajevati sebe in svojo kariero.Konec aprila, natančneje 30. 4., bo minilo 33 let, odkar sta si obljubila večno zvestobo, in vse kaže, da sta mislila resno. »Spoznala sva, da je skrivnost tega, da sva srečna drug z drugim, to, da si vedno poveva resnico,« je o tem, kako jima uspeva, pred časom spregovoril Tom. To pa še ni vse. »Drug drugega podpirava pri rečeh, ki jih eden od naju želi doseči,« je povedal leta 2016. Dvakratni oskarjevec je tudi že večkrat dejal, da z ženo v zakon ne vlagata veliko truda, pač pa da se imata preprosto rada.Kljub nenehnim govoricam o ločitvi igralcainostajata trden par, žena pa je prav prejšnji mesec možu ob 59. rojstnem dnevu namenila očarljivo čestitko, ki jo je objavila tudi na instagramu. V njej je zapisala, da ga ona in otroci ljubijo in so neznansko veseli, da je prišel na svet. O receptu za srečen zakon je leta 2014 spregovoril Broderick. »Treba se je nenehno pogovarjati. Vem, da se sliši klišejsko, ampak preveč tišine zagotovo ni dobra ideja,« je dejal.Pevec skupine U2 je šel na prvi zmenek s svojo ženo pred 45 leti, ko sta bila še najstnika. Poročila sta se 1982., da je veliki rock zvezdi, kot je, uspelo ostati v zvezi z mladostno ljubeznijo, pa se sliši skoraj neverjetno. Odgovor na vprašanje, kako jima to uspeva, je več kot presenetljiv. »Meniva, da naju skupaj ohranja rdeča preproga. Če se med nama dogaja kaj problematičnega, si rečeva: 'Pojdiva na rdečo preprogo',« je zvezdnik dejal leta 2016.Kako je moški, o katerem se je govorilo, da je med rjuhe popeljal vrsto hollywoodskih lepotic, nenadoma postal zvest in vzoren mož? Njegova več kot dve desetletji mlajša žena Anette Bening je zakon z nekdanjim velikim zapeljivcem opisala takole: »Veliko mi pomeni, da me spoštuje. Pomembno pa se mi zdi tudi to, da sva si v nekaterih stvareh podobna, v drugih zelo različna. Prav razlike pomagajo ohranjati iskrice v odnosu.« Tako kot Beckhamova imata tudi Beattyjeva štiri otroke.Zvezdnika sicer nista uradno poročena, vendar je njuna zveza, letos za valentinovo sta praznovala že 38-letnico, trdnejša kot marsikateri zakon. »Ljubezen, hvaležnost, sočutje, saj občasno vsak moški oziroma ženska spravi svojega partnerja ob živce. Družina, zabava, smeh, seks,« je mešanico sestavin za dolgo in uspešno zvezo pred leti razkrila zvezdnica. Povedala je še, da je vse našteto treba nenehno negovati in da pomaga tudi to, če ne podpisuješ poročnih papirjev.Kraljica groze, kakor so nekoč klicali hčerko slovitegain, je v življenju prestala marsikaj. Neuspešno se je spopadla z neplodnostjo in nazadnje posvojila dva otroka, dolga leta se je borila z odvisnostjo od alkohola in protibolečinskih sredstev. V dobrem in slabem ji je ves čas stal ob strani njen mož. In kaj je njuna skrivnost, kako jima uspeva? »Ne ločite se,« je slavna igralka pred leti v televizijskem intervjuju parom ponudila preprost nasvet.