Skrivnost najbolj žalostne princese

Z možem in otrokoma smo jo v javnosti videli lani novembra, ob monaškem nacionalnem prazniku.

Na svoj poročni dan leta 2011 je potočila kar nekaj bridkih solz, ki niti od daleč niso spominjale na solze sreče, in obveljala za najbolj žalostno princeso na svetu.Čeprav sta se z monaškim princemv javnosti pozneje kazala kot idiličen par, z rojstvom dvojčkov leta 2014 pa so mediji njuno družino oklicali za eno najlepših na svetu, v javnosti nikoli ni popolnoma izginil vtis, da je v zakonu plemiškega para nekaj hudo narobe. Zadnje mesece se govorice, da nekaj ni tako, kot bi moralo biti, znova krepijo, še posebno potem ko se pred nekaj dnevi ni udeležila dogodka za spodbujanje športnega življenja med mladimi.Namesto nje je prišel princ Albert ter v ženinem imenu sprejel ček, ki mu ga je predala glavna komisarka za nacionalno izobraževanje, mlade in šport. V preteklosti princesa dogodkov, povezanih z otroki in športom, praviloma ni izpustila, zato je njena odsotnost toliko bolj nenavadna. Charlene se je pred kratkim v javnosti pojavila z napol obrito glavo, s čimer naj bi izrazila upor proti princu Albertu.Ali je ta princesi zgolj nezvest ali se med zidovi monaškega dvora dogaja še kaj bolj pretresljivega, ni znano, saj pristojni skrbno varujejo skrivnosti najpomembnejšega monaškega para.