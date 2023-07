Darja Švajger ne slovi samo po svojem glasu, temveč tudi po tem, da je vedno brezhibno urejena. »Od nekdaj sem rada lepo 'uštimana', rada imam tudi poseben nakit in imam svoj slog. Zaradi korone me je malo minilo nakupovanje oblek, sicer pa jih imam doma res veliko. Spravljene so v posebni omari, za posebne pa imam pod posteljo dolg predal, v katerem skrbno zložene ležijo in počivajo. V vseh teh letih moje pevske kariere se jih je nabralo veliko in že nekaj časa razmišljam, kaj bom z njimi. Morda jih bom dala v kakšen fundus ali teater, saj doma zanje zmanjkuje prostora,« pravi Darja, ki oblek...