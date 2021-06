Koronske razmere so tudi Jana Plestenjaka pripravile do tega, da se posveti sebi. To obdobje je izkoristil, da je preživel kar se da veliko časa ob 87-letni mami Dori, s katero imata prav posebno vez. Vedno je med prvimi, ki sliši sinove pesmi, tako je tudi verzom za njegov jesenski album z navdušenjem prisluhnila. Zelo ji je všeč pesem, ki bo te dni zadonela iz zvočnikov in nosi poetičen naslov Zgoraj je nebo. Govori o ljubezni mladega para, kako sta se spoznala in zbližala na delovnem mestu. Je optimistična in dviguje naša občutenja, kajti v teh zahtevnih mesecih potrebujemo motivacijo za os...