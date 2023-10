Skrivnost Bojane Leskovar in Leona Magdalenca: Poroka v zrelih letih zgolj zaradi dobre zabave (Suzy)

V nečem pa sta si enotna: ne marata hudobije in zlobe in se aktivno zavzemata za boljšo družbo. Dolga leta sta živela na koruzi, pred sedmimi leti pa sta se iz želje prijateljev po 'eni dobri zabavi' poročila. O tej nebozabni žurki se seveda še danes veliko govori.

Že nekaj let je upokojena, a Bojani prav po upokojensko zmanjkuje časa, saj je ves čas nekaj počne – bere, piše, se oglaša po družabnih omrežjih, nam sporoča, kaj bi bilo dobro pogledati, prebrati in obiskati. Nedavno je izdala odlično knjigo Psihiater na kavču Bojane Leskovar, v kateri je na 'terapevtski' kavč posadila svojega dolgoletnega prijatelja in legendarnega psihiatra Gorazda Mrevljeta in ga izprašala o njegovem življenju, razvoju psihiatrične stroke v Sloveniji in številnih družbenih pojavih. Dr. Mrevlje je še prebral knjigo in jo potrdil, marca letos pa se je za vedno poslovil poslovil.

Knjigo je med prvimi prebral in ji zanjo čestital tudi njen Leon, nekdanji voditelj oddaje Studio City, dolgoletni kolumnist Dnevnika, trener javnega nastopanja, strasten golfist, popotnik in še bi lahko naštevali. Predvsem pa nas je zanimala skrivnost njunega dolgoletnega partnerstva.

Par z dolgoletnim prijateljem in sodelavcem Marcelom Štefančičem

»Pari bi se morali že ob začetku zveze dogovoriti, da se je treba o vsem pogovoriti.«

Osnova je pogovor in dogovor o vsem

»Skupaj se imava tako dobro ravno zaradi tega, ker sem jaz netolerantna do zlobe in hudobije ter zelo tolerantna do drugačnosti. Spoštujem navade ljudi, ki so drugačni, njihov način razmišljanja, znam se zelo energično pogovarjati. Hvala bogu, da me prijatelji toliko poznajo, da mi ne zamerijo več te moje ognjevitosti pri pogovoru. Ko je zadeva mimo, pozabim, da je bilo kaj hudega. Tako uživa tudi Leon. Ne nergava drug drugemu, ne tečnariva. O vsem se poskušava pogovoriti. Pari bi se morali že ob začetku zveze dogovoriti, da se je treba o vsem pogovoriti. Ko sva začela živeti skupaj, sem mu rekla, da mi gredo najbolj na živce čevlji v predsobi in naj jih pospravlja v omaro za čevlje. Njega pa moti nepospravljena postelja, ko se vrne domov. Dogovorila sva se, da on pospravlja čevlje, jaz posteljo, pa ni konflikta. Nimava otrok, a bi se sporazumela tudi o tem, kako jih vzgajati. Hkrati dopuščava, da imava vsak svoje strasti, prijatelje, ki jih ne deliva, Leonova velika strast je tudi golf. Ravno se kot član slovenske reprezentance odpravlja na evropsko prvenstvo na Češko,« pravi Bojana in dodaja, da sta z Leonom začela igrati golf v skupini prijateljev leta 2000.

Ona ga igra rekreativno, a ji je zanimivo, da v tem športu ni logike. »Lahko ga igraš dlje, a ni nujno, da boš boljši. Lahko pa prideš prvič na igrišče in ti gre dolično. Za dober rezultat se morajo sestaviti tvoje osebnostne in fizične lastnosti, razpoloženje ... Golf je eden najtežjih športov, ki zahteva vsestranske veščine. Za dober udarec moraš narediti vsaj deset stvari prav. Jaz se ga lotevam bolj lahkotno: všeč mi je, da je v čudovitem okolju, naravi, da je treba hoditi vsaj pet ur. Leona bi težko spravila za pet ur na sprehod, zaradi golfa pa to stori mimogrede,« se muza Bojana, ki ga podpira pri njegovi strasti.

Sta zelo družabna

Sicer pa ju med drugim povezujejo še potovanja, kuhanje in marsikaj drugega. »Oba rada in veliko kuhava. Sva zelo družabna človeka. Jaz bi vsak večer prirejala večerje ali kam šla, Leon pa je vsake toliko rad tudi doma, tako se prilagajava drug drugemu. Včasih sem bila bistveno bolj 'nabrušena', vedno sem povedala, kaj mi ni všeč, vztrajala, zakaj je tako. Zdaj sem bolj tolerantna. Zdi se mi, da je sožitje in normalen odnos med ljudmi največ, kar lahko dosežeš med ljudmi. Na tak način je lepo živeti in nama to uspeva že 32 let, zadnjih sedem sva poročena,« pripoveduje in dodaja, da sta se poročila malo pred njeno upokojitvijo.

Do tega je prišlo, ker so ju prijatelji ves čas nagovarjali, kdaj bo že en dober žur. Za svojo družbo, ki zelo rada pleše, sta namreč zelo dolgo prirejala plesne večere. Potem je bilo tega enkrat konec, saj niso več našli prostora, kjer bi lahko prirejali ta druženja. Ker so vsi pogrešali ples, dobro glasbo in zabavne večere, so ju začeli nagovarjati, naj se poročita. In tako sta naredila tako dober žur na Zemonu, da se ga spominjajo še danes.