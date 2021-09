Skriva se pri mami

Medtem ko je princ Andrew pred težavami z zakonom pobegnil na Škotsko, v zavetje kraljičinega posestva, se je v New Yorku začelo sojenje proti njemu. Virginia Giuffre je namreč vložila civilno tožbo proti britanskemu princu, ki je prijateljeval s pokojnim ameriškim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom.



Dekle je princa obtožilo, da jo je trikrat spolno zlorabil. Dva dneva pred začetkom sojenja je nonšalantni princ priredil zabavo s streljanjem, njegovi odvetniki pa pravijo, da so obtožbe puhle in brez prave teže. Zanimivo je, da naj bi dekle pred 12 leti z Epsteinom podpisalo dogovor, s katerim naj bi bil princ opran vsakršne krivde, namiguje pa se, da je šlo za precejšnjo vsoto denarja.



Andrewa sicer menda močno skrbi, kaj se bo zgodilo, ko bo kraljici Elizabeti II. prekipelo in ga ne bo več skrivala za svojim krilom, pardon, zidovi škotskega gradu. Sojenje se nadaljuje 13. oktobra.



