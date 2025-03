Skrito v raju: na snemanju ni manjkalo smeha (Suzy)

Težko pričakovana druga sezona priljubljene serije Skrito v raju je že postregla z nekaterimi zapleti, številni se bodo še zgodili. Medtem ko jih navdušeni gledalci in gledalke nestrpno pričakujejo, glavni akterji kampa Paradiso na družabnih omrežjih objavljajo utrinke s snemanja in trenutke, ki so jih še bolj zbližali.

Matej Zemljič je s svojimi oboževalci na instagramu delil zakulisje dogajanja in razkril tudi tiste prizore, ki jih na malih zaslonih zagotovo ne bomo videli. Med drugim je objavil fotografijo igralske kolegice Melani Mekicar, ki je že večkrat poudarila, da je pred kamero in za njo nadvse uživala, saj je bila obdana s predano in srčno ekipo. Postavni igralec je spletne prijatelje razveselil še z nekaj drugimi zabavnimi posnetki, največ pozornosti je zagotovo pritegnil tisti, na katerem z Gajo Filač razigrano kažeta mišice. Ni skrivnost, da sta med snemanjem postala odlična prijatelja, ki se srčno podpirata tudi pri drugih projektih.