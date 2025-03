Skriti talenti Roka Ferengje: nadvse spreten poslovnež (Suzy)

Roka Ferengjo poznamo predvsem kot pevca skupine Rok'n'band, le redki pa vedo, da čeprav je glasba njegova velika ljubezen, je od nekdaj zelo spreten tudi v poslovnem svetu. Dolgo je imel v največjem nakupovalnem središču v prestolnici lokal, ki mu je šel zelo dobro.

»Najpomembneje je, da znaš skuhati dobro kavo in postrežeš dobro ohlajene pijače ter imaš seveda dober odnos do strank,« pove Rok, ki ima z bratom že nekaj časa tudi hotel na Madagaskarju. Loteva se še drugih poslovnih podvigov – prodaja kamne, okamnel les, iz katerega se izdelujejo pulti, plošče in stene. »Ves čas imam kopico idej, nekatere si želim tudi uresničiti. Vedno mi je v užitek, ko se za nekaj trudim in mi uspe,« še navrže.