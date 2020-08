Skriti talent Ote Širca Roš

Samo domači in prijatelji Ote Širca Roš vedo, da je ta televizijska voditeljica tudi priložnostna frizerka. Če ji čas in okoliščine dopuščajo, zgrabi škarje ali brivnik in se spravi nad lase. Le nekajminutni odmor brez otrok je bil dovolj, da je možu Borutu uredila pričesko in osvežila njegov poletni videz.



Ob namigu, da bi vlogi zamenjala in bi on poskrbel za njeno pričesko, je hitro pripomnila, da ji ta ideja ni najbolj všeč in da bo svoje lase raje zaupala profesionalnim rokam. Domači frizerski salon je tako najbolj priročna ponudba, ki so je deležni le najbližji, hkrati pa je tudi ekonomična, saj prihranijo nekaj evrov, s katerimi si lahko Ota potem privošči kaj drugega zase.