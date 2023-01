Skrhano srce Tilna Lotriča: Mami, naj te čuvajo angeli

Pri Lotričevih je te dni vse zavito v žalost. Tilnovo družino je namreč zapustila ljubljena mamica, kar nam je pevec sporočil z gorko bolečino. Še sam ne more verjeti, da je ostal brez ženske, ki mu je pomenila vse na svetu, saj ga je sprejela prav takšnega, kakršen je.

»Bila je edina, ki me je stisnila k sebi, ko so me drugi zapustili. Vzgojila me je v odločnega, samozavestnega in borbenega fanta, vse to pa je storila z nesebično ljubeznijo. Vedno je skrbela, da nisem bil prikrajšan za njeno pozornost. Težko zberem misli, ker tako zelo boli, ampak potrudil se bom in z glasom izpel vso bolečino. Toliko lepih spominov sva nanizala, nasmeh je bil zaščitni znak najinega druženja, ki sva ga obogatila z ljubečimi objemi. Še pred meseci mi je pomagala ustvariti najlepšo pesem in videospot, zato komaj čakam, da bo svet videl, kako žariš. Vem, da si z mano, saj še vedno čutim vso tvojo ljubezen. Angele na nebu pa prosim, naj te čuvajo, kajti na Zemlji te bo večno čuval tvoj Angelo, tvoj sin Tilen,« se je od ljubljene mamice poslovil pevec z angelskim glasom.