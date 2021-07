Skrajne okoliščine bodo zahtevale skrajne ukrepe

Ko je Jupiter v retrogradni fazi, se lahko vaša prepričanja, ideje in stvari, za katere ste mislili, da jih poznate, postavijo pod žaromete in vas spodbudijo, da jih pogledate znova, morda spremenite način, kako nanje gledate. Je kot leča, ki vam pomaga filtrirati, barvati in oblikovati svojo resničnost. Ko je v svoji direktni fazi, je simbol sreče, modrosti in inteligence. Ko pa zasede retrogradno pozicijo, je ta dobrohotnik enakovreden preizkušanju moči. Vsi tisti, ki ste rojeni pod okriljem retrogradnega Jupitra, vedite, da prinašate izjemne sposobnosti, zato lahko dosegate slavo in spošto...