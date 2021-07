Skozi karmo in pretrese v mojstrstvo

Kaj nas še čaka letos?

Numerološka analiza osebnosti

Leto 2021 je čas nihanja, negotovosti in energij, ki se bodo letos rodile in umrle. Ta kaotična energija, ki smo ji priča, ima svoj namen, in ko ga bo dosegla, bo popustila. Ne bomo vedno v tako burnih vodah, kot smo zdaj.Pripravljamo se na drugo mojstrsko leto 2022 in s tem zaključek pomembnega ciklusa preporoda energij. Pretresa nas, da bi dosegli tako eno kot drugo skrajnost. Zdi se, da smo vsi nekako popredalčkani na enem ali drugem bregu. Si bel ali črn, si zgoraj ali spodaj, levo ali desno … Dogaja se, da veljata obe skrajnosti, torej da in ne.Rada se pošalim, da bo letošnje leto podobno našim hitro spreminjajočim se ukrepom, za katere se včasih zdi, da si nasprotujejo. Energije bodo še nihale in mi z njimi. Presenečeni bomo nad seboj in svojimi najdražjimi. Marsikdo se bo pokazal v zelo drugačni luči, kot smo ga vajeni. Tudi mi sami. Pred nas se postavlja veliko možnosti, ki so na prvi pogled skrite, in predvsem najpomembnejše vprašanje: Kakšna oseba si želimo biti?To je delček razmišljanja numerologinje, svetovalke in motivacijske coachinje Lili Sorum iz poletne Suzy, ki je v prodaji do konca poletja.