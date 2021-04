Skoraj sanjsko 2021.

Eddiejeva zaročenka Paige z najmlajšima od njegovih desetih otrok

Če ne bi bilo epidemije, bi bilo za komikaletos sanjsko leto. V kine je namreč prišel drugi del ene njegovih največjih filmskih uspešnic, komedija Princ osvaja Ameriko 2, ki so ji producenti napovedovali zmagovit pohod po kinematografih, po 40 letih filmske kariere je prejel nagrado NAACP za pionirsko delo na svojem področju, pred kratkim, 3. aprila, pa je praznoval še okroglih 60 let.Za rojstni dan se je pustil razvajati svojim 10 otrokom, s katerimi ima, čeprav nimajo vsi iste matere, temveč so se rodili petim različnim ženskam, čudovit odnos. Družinska sreča še vedno iskanega igralca je toliko večja, ker meni, da mu je otroke uspelo vzgojiti v pametne ljudi. Kot je dejal v enem nedavnih intervjujev, je »ponosen, da niso postali hollywoodski kreteni«.Zvezdnik ve, o čem govori, saj prihaja iz nezvezdniškega okolja in mu v otroštvu ni bilo postlano z rožicami. Mama in oče sta se razšla, ko je bil star komaj tri leta, pri osmih pa se je moral spopasti z očetovo tragično smrtjo – umrl je 1969., potem ko ga je z nožem zabodla neka ženska. Kmalu zatem je zbolela mama, zato sta morala Eddie in njegov brat v rejo. Zvezdnik je večkrat povedal, da se je v obdobju rejništva izoblikoval njegov smisel za humor. Od 2012. je srečen v objemu 18 let mlajše igralke in manekenke, s katero imata petletnoin triletnega