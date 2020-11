Skok svobode

Še vedno zna in zmore!

Za televizijsko voditeljico in novinarkoso zelo naporni meseci. Delo, polno stresa, je še bolj utrujajoče, zato potrebuje dobre prostočasne dejavnosti, da si z njimi povrne energijo in veselje do ustvarjanja.Ena takšnih okupacij je ples, ki se mu posveča že od mladih nog. Pred vsemi prepovedmi se je večkrat podala na kakšno uro skupinske plesne vadbe, zdaj pa to strast izživlja kar v naravi. Sprehod na Osolnik je idealna priložnost za plesne prvine, skoke in sproščanje napetosti.Da še vedno zna in zmore, je dokazala s fotografijo, na kateri se nazorno vidi, kako tehnično dovršena je naša Erika. Skok bi lahko ponazarjal občutek svobode in poguma, ki ji ga tudi v bodoče očitno ne bo zmanjkalo.