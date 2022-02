Zlagani praznik ljubezni: Site smo valentinovega (FOTO)

Odpri galerijo

Kupovanje odpustkov »Valentinovo sem že praznovala v odnosu, ampak sem bila takrat bolj osamljena, kot sem bila kdajkoli v času samskosti. Osamljenost nima ničesar skupnega s tem, ali si v razmerju ali ne, in ni pošteno, da se od nas pričakuje, da smo v odnosih, čeprav slabih. Očitno je to ukoreninjeno v nas, in če malce karikiram, je nepredstavljivo, da marsikatera ženska vztraja ob moškem zaradi šopka na valentinovo, četudi se preostalih 364 dni v letu do nje vede kot navaden kreten. Ampak tega pa ne bodo objavile na instagramu,« je neposredna Anja Ramšak, ki pravi, da je dobila veliko šopkov, vendar nobeden ni bil vreden, da bi pozabila nase. »V skrajnem primeru si ga lahko sama kupim. Tako sem tudi naredila. Čudoviti tulipani krasijo mojo mizo. Ne bi želela, da si moje besede napačno interpretirajo, saj nisem zagrenjena. Le realna poskušam biti do nepomembnih bedarij. Nimam nič proti, če to nekdo praznuje, ampak potem naj praznujmo tudi druge stvari. Zakaj ni praznika samskih? Verjetno se komercialno ne izplača. Veliko ljubši mi je dan žena, saj smo vanj vključene vse ženske, ne glede na zakonski stan.«