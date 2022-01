Sinova Jerce Legan Cvikl že nastopata v filmih in oglasih

Njena otroka sta pred vrnitvijo v Slovenijo hodila v vrtec in šolo v Luksemburgu, kjer spodbujajo razvijanje talentov in nastopanje, zato je ni presenetilo, ko je Titan zelo zgodaj izrazil željo po igranju. »V drugem razredu je na televiziji v nekem oglasu zagledal svojo sošolko Loro, hčer Anje Križnik Tomažin, in rekel: 'Mami, jaz bi tudi!'« pove Jerca Legan Cvikl. »Ker ne delam razlik med otrokoma, sem enako ponudila še starejšemu Rubenu in kmalu smo se spravili na prvi casting,« pove. Želja po igranju Konec devetdesetih let je Jerca delala kot model in igra...