Sina je rodila v času oddaje (Suzy)

Šestintridesetletna voditeljica Nuša Lesar je bila zadnjih štirinajst let malce pred šesto uro zvečer, ko se je začela oddaja Svet na Kanalu A, pripravljena na akcijo pred kamerami. Tokrat je bilo malce drugače, saj se je njena najlepša življenjska pustolovščina v poznih popoldanskih urah odvijala v porodni sobi, nekaj minut po šesti uri zvečer, ko so njeni sodelavci širno Slovenijo seznanjali z najnovejšimi novicami pri nas in po svetu, pa je voditeljica povila prvega otroka. Z osem let starejšim partnerjem Gregorjem Krušičem, ki ima iz prejšnjega zakona že dva otroka, sta se razveselila sina, njegovega imena pa javnosti še nista razkrila. Veseli novici so nazdravili tudi Nušini sodelavci, ob tej priložnosti pa ji v uredništvu revije Suzy čestitamo tudi mi.