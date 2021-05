Sin ne bo šel po Lukovih stopinjah

Družina Jezeršek že od nekdaj ustvarja kulinarične zgodbe, ki jo navdihujejo, svoje zamisli in želje pa, čeprav jih je v poslu več, ki držijo vajeti v rokah, uresničujejo brez zapletov in prepirov, saj so najsrečnejši, kadar dihajo kot eno.



Slovenski kuharski mojster in sodnik v šovu MasterChef Luka Jezeršek pa je zdaj razkril, da njegov prvorojenec Urh svoje prihodnosti ne vidi v očetovem poklicu, čeprav se mu je zadnja leta pogosto motal pod nogami, ko je v kuhinji spretno vrtel kuhalnico in sinu zaupal marsikatero malo skrivnost velikih kuharjev.



»Urh pravi, da bo kmet, ko bo velik,« je Luka zapisal pod fotografijo, s katere se nasmiha bodoči kmetovalec. Ponosni oče je ob tem dodal le, da kombinezon že ima, potrebuje pa še živino, traktor in posestvo, na katerem bo delal.



