Šestinštiridesetletnica iz Slovenske Bistrice je na prvi pogled drobna in krhka, a ta videz še kako vara. Je izjemno močna ženska, ki je kar sedemkrat prebolela raka. »Z veseljem spregovorim o veliki sreči, ki jo vsak dan čutim v sebi. Ta ni prišla sama, zanjo sem se odločila in iz dneva v dan raje izberem srečo kot nesrečo. Glede na svoje izkušnje iz preteklosti bi se lahko nehala ukvarjati s sabo in bi me strah pokončal. Pot ni bila lahka, saj sem bila zaradi bolezni na večkratnem robu preživetja. Po šestindvajsetih operacijah sem še vedno tu in hvaležna za življenje. Vse te izkušnje s...