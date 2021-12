Bodoči dedek Goran Šarac: Simona bi bila izjemna babica

Leta 2016 je Goran Šarac doživel največjo izgubo v življenju. Umrla je njegova muza in žena ter kraljica ljudskih src Simona Weiss. A življenje kljub težkim trenutkom in preizkušnjam piše najlepše zgodbe in v njegovo je vstopila gostinka Jana Polak, s katero sta se pred dvema letoma tudi zaročila. Da bo življenje še slajše in zanimivejše, pa je Goran razkril pred dnevi, ko je svojemu prvorojencu Simonu čestital ob 29. rojstnem dnevu. »V mesecih, ki so pred teboj, boš tudi ti postal očka. Razumel in doživel boš veselje, ki sem ga jaz začutil ob tvojem rojstvu. Ponosen sem, da si odrasel v tako odgovornega, poštenega in delavnega moža z občutkom do bližnjih. Še na mnoga leta, moj zlati Simonček,« je ob njuni skupni fotografiji zapisal ponosni oče, ki bo tako zelo kmalu tudi prvič postal dedek, ob tem pa je prepričan, da bi bila njegova Simona zagotovo najbolj ponosna in izjemna babica na svetu.