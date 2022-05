Simbol moči in upora: rdeče, ki te ljubim rdeče (FOTO)

Odpri galerijo

Življenje in strast Rdeča barva je ena najbolj sporočilnih, pravi manekenka Iryna Osypenko, ki ta priljubljeni odtenek povezuje s strastjo, krvjo, z življenjem, pa tudi agresijo, močjo, dominanco. »Ne rečejo slučajno, da nekdo vidi rdeče, kadar je tik pred izčrpanjem oziroma hudim stresom. Obenem pa z njo povezujejo telesnost, spolno slo, zlasti pri ženskah, saj se jih moški bojijo, ker vedo, da bodo kmalu prevzele vajeti. In če so še oblečene v ognjevito barvo, potem se dedci počutijo povsem nemočne,« je prepričana lepotica, ki se zgleduje po močnih ženskah. »Če pogledamo skozi zgodovino, so bile skupnosti, dežele, kraljevine in druge družbene ureditve v razcvetu, kadar je bila vodilna vloga dodeljena ženski. Ona je tista, ki iztisne novo življenje iz sebe, in čeprav v duhovnem svetu še vedno prevladujejo moški bogovi, nas patriarhat ne bo pogubil. Moramo se barvno osvoboditi, saj je kri najbolj pomembna tekočina za naš obstanek, zato ne razumem, zakaj ne bi bile ženske z rdečimi ustnicami, nohti ali čevlji povzdignjene, oboževane, ne pa ožigosane in zasramovane. Sama se najraje odenem v rdečo ob slavnostnih priložnostih, ker poudari svečanost, in četudi ni ravno moja najljubša barva, opažam, da se jih premalo upa obleči ta žareči, topli odtenek. Je pa dovolj zgovoren podatek, da so najbolje prodajane naslovnice tiste, ki jih krasijo ženske v rdeči barvi,« spregovori o pristni moči rdeče.