Katarina nas vedno znova očara s toplino, značilno za skromne in marljive umetnike. Ujeli smo jo na zadnjem snemalnem dnevu te sezone, ko bi nas zlahka zavrnila, saj je za njo na stotine delovnih ur. Prijazno in profesionalno se je odzvala in z nami delila sklepne misli ob koncu precej razburljivega obdobja. Zaupala nam je svoje strahove, se dotaknila optimistične prihodnosti, razodela zdravilno moč smeha in potegnila črto pod nenavadnim letom, polnim pomembnih novih spoznanj. Za vami je zelo delovno obdobje, polno vznemirljivih projektov. Še preden na steno pripnete nov koledar, nam zaupajt...