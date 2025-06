Sijoča Janja Garnbret: Dobrodelna lepotica v rdečem (Suzy)

V Kristalni dvorani Grand Hotela Rogaška je potekal tradicionalni Anin ples, ki združuje umetnost, družabnost in plemenito dobrodelnost. V organizaciji Rotary kluba Rogaška se je zbrala vrhunska druščina, osrednji namen Aninega plesa pa ostaja pomoč tistim, ki si zaradi težkih okoliščin sami težko utirajo pot. Letošnji zbrani dobrodelni prispevek so namenili mladim športnikom in parašportnikom iz socialno šibkejših okolij v Sloveniji prek Fundacije Leona Štuklja in Miroslava Cerarja ter programa Botrstvo v športu pod okriljem Zveze Anita Ogulin.

Svečano ga je prejela letošnja ambasadorka programa, vrhunska športnica in olimpijska prvakinja Janja Garnbret, ki je za to priložnost oblekla čudovito obleko Matee Benedetti in pritegnila vse poglede. Naša izjemna plezalka, ki sledi vrednotam povezovanja, podpore in preseganja meja, se je zahvalila za podporo, ki bo nedvomno pomagala na poti marsikateremu bodočemu šampionu.