Shana: Učimo se ljubiti iz izbire, ne iz strahu (Suzy)

Po letu, ki nas je vodilo skozi mentalne labirinte dvojčkov, zdaj vstopamo v čustveno svetišče, kjer se ne sprašujemo več toliko, temveč čutimo. Si ne dokazujemo, ampak negujemo. Rak je znamenje notranjega sveta, materinske topline, varnosti, spomina in prednikov. Ko tu gostimo tega učitelja in širitelja, se razširi občutek pripadnosti, zavest o tem, od kod prihajamo, in vprašanje – komu in čemu želimo pripadati odslej. To je leto, ko lahko zraste tisto, kar smo dolgo negovali v tišini. Ko solze iz preteklosti postanejo voda za prihodnost. Ko se dom ne meri več z zidovi, temveč z občutkom, ki...