Arhetip obešenca je povezan z razreševanjem karmičnih vzorcev in nam bo pomagal ozavestiti stare neustrezne programe in načine vedenja, ki v odnosih sprožajo konflikte zaradi vsebin, ki jih niste predelali. Soočil vas bo s trenutki, ko ne boste imeli več prostora za izmikanje, manipulacije ali iluzije. Maske, ki so dolga leta ščitile identitete, se zdaj neustavljivo krušijo. Tisto, kar smo skrivali – pred drugimi ali sabo –, postaja neizbežno vidno. To je mesec, ki nas postavlja v položaj opazovalca lastnega življenja. Ego – ki nas je včasih varoval, dvignil, drugič pahnil v slepo ulico – se ...