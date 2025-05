Osemnajstega maja na nebu zaigra tanek, a mogočen glas. Ne kriči, ne zahteva, temveč povabi. K srečanju z nečim, kar že dolgo nosimo v sebi, a smo bili morda predolgo pretiho, da bi to slišali. Ko Jupiter na 25. stopinji dvojčkov sklene sekstil s Kironom v ovnu, se nebo razpne kot pergament, na katerem pišemo novo poglavje zdravljenja. Ni več časa za zanikanje in potrebe po bolečini. Ta trenutek prinaša priložnost, da svoje rane prepišemo v zgodbe moči. Vsaka rana, ki ste jo preživeli, je postala vaše svetišče. Ne da bi se morali boriti, temveč razumeti. Jupiter – učitelj, popotnik in razširj...