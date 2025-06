Enaindvajsetega junija, na pragu poletja, se zgodi nekaj čudežnega. Sonce doseže svoj zenit – najvišjo točko svetlobe. Dan je najdaljši, noč najkrajša. Čas se za hip razširi, kot da bi svet obstal v dihu, preden obrne smer. To je poletni solsticij – dan, ko nebo poljubi Zemljo, luč pogleda vase in Sonce vstopi v znamenje raka, varuha srca in svetih meja. Zdaj ne iščemo več zmag zunaj, ampak mir znotraj. To je čas notranjega ognja, ki greje dom, ko postane pomembno, kje in s kom smo varni. Rak je znamenje mame, doma, vode. Njegovo kraljestvo so spomini, vonj po kruhu, ki se peče, mehki objemi ...