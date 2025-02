Shana: Mesec potrpljenja in preobrazbe (Suzy)

Ni še čas hitrih odločitev, ni še čas lahkotnega koraka. Februar prinaša globoko introspekcijo in subtilne premike, ki bodo v naslednjih tednih postavili temelje za naše naslednje korake. Prvi dnevi meseca nas vabijo k počasnosti. Kot da stojimo pred vrati, skozi katera še ne vidimo popolnoma jasno, a vemo, da se bo kmalu nekaj razkrilo. V ospredju je vprašanje: kam nas vodi pot? Smo pripravljeni sprejeti odgovornost za svoje misli, besede in dejanja? Februar nas ne bo pustil z lahkotnimi odgovori. Ta mesec nosi vibracijo odločitve, soočenja in dokončanja. Energija nam bo pokazala, kje še n...