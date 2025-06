Shana: Ko srce stoji na razpotju in duša izbira (Suzy)

Ljubimec ni le simbol odnosa z drugim. Je predvsem ogledalo našega odnosa do sebe. Junij nam ponuja prav to – ogledalo, v katerem ne moremo več zanikati, kdo smo, kaj čutimo in kaj (še) igramo. Srce bo šepetalo tisto, kar je um dolgo ignoriral. Na mizi bodo vse karte. In življenje nas bo vprašalo, kaj bomo izbrali zdaj. V tem ciklusu bo marsikdo stal na razpotju – v odnosih, karieri, načinu bivanja. Odločali se bomo, ali ostajamo v navezah, ki nas hranijo, ali v tistih, ki nas že dolgo tiho praznijo. Junij je most med preteklostjo in prihodnostjo. A vaš prehod čez ta most je odvisen od tega, ...