Shana: Ko srce sanja in življenje zahteva načrt (Suzy)

Ko se veliki učitelj Saturn 15. junija sreča z velikim dobrotnikom Jupitrom v napeti drži kvadrata, gre za kozmični dialog med upanjem in odgovornostjo. Med srcem, ki hrepeni po domu, in voljo, ki mora postaviti temelje. Med otrokom v nas, ki si želi čudežev, in staršem v nas, ki ve, da se ti čudeži zgodijo, šele ko posteljemo posteljo in pomijemo tla. Ta kvadrat ni sovražnik rasti – je njena začetna porodna bolečina. Je trenutek, ko mora vaše upanje dozoreti in vaši ideali dobijo ogrodje. Jupiter je v raku doma. Širi srce, kliče po varnosti, toplini, zavetju. A rak ni le nežnost – je tudi ok...