Če v sebi ne dovoliš, da nekaj umre, nikoli ne boš izkusil, kako mogočno se zna življenje znova roditi. Marec nas je preizkušal z arhetipom obešenca – tistega, ki visi med nebom in zemljo, med preteklostjo in prihodnostjo, med tem, kar je bilo, in tistim, kar bi lahko bilo. Če ste v tem obdobju vztrajali v vlogah, ki ste jih že prerasli, če si še vedno niste upali sneti maske ali priznati, kaj vas v resnici boli, ste morda obtičali v lastnem egu, ki vas je – ne da bi se zavedali – obesil v iluzijo stagnacije. Zdaj, ko v april vstopamo pod arhetipom smrt-rojstvo, ni več časa za prikrivanja. Sm...