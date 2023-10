Rdeča nit njene poti je duhovna pot v praksi. Pravi, da jo življenje ves čas uči in da je to, da njegove lekcije sprejema in se vedno znova preizkuša na novih poteh, osrečuje in opolnomoči. Prav slednje želi s svojim znanjem in delom nuditi tudi tistim, ki jo spremljajo že dolga leta, čeprav sama težko reče, ali je astrologinja, terapevtka ali svetovalka. »Najdragocenejši naziv zame je mama. V tej vlogi sem se največ naučila,« se nasmehne. Njena prva knjiga je bila Orakelj govori, izšla je leta 2014.Od nekdaj čuti energije. Na začetku je bilo to nenavadno, ko je začela govoriti o avri, so vs...