Shana Flogie: Vrata med koncem in začetkom (Suzy)

ZAKLJUČEK SEPTEMBRA

Čeprav se lahko zdi, da nas mrki potiskajo v krizo, v resnici čistijo prostor.

Ko se mesec izteka, stojimo na pragu časa, ki ga obdaja tih glas puščavnika. Ni več bučne poletne energije in razpršenih dni, zdaj nastopi trenutek umika, pogled vase, tišina, v kateri se rodi nekaj novega. Arhetip puščavnika, ki nas spremlja skozi leto 2025, se v septembru zrcali z neverjetno jasnostjo: on, popotnik z lučjo, ki osvetli le naslednji kamen, nas spominja, da ni treba, da vemo vse in vidimo celotno pot, dovolj je, če upamo narediti naslednji korak. Puščavnik ni osamljen, kot ga pogosto zmotno razumemo. Umakne se, ne da bi bežal, ampak da bi našel resnico v tišini. Je notranji ...