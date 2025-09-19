  • Delo d.o.o.
    ČAS JESENSKEGA ENAKONOČJA

    Shana Flogie: V tišini mrka se rodi nova obljuba (Suzy)

    Sončni mrk na 29. stopinji device je zadnji mrk leta, a hkrati eden najmočnejših, ker pade na karmično stopinjo, kjer se mora vsaka zgodba soočiti z zadnjo bilanco.
    FOTO: Getty Images
    FOTO: Getty Images
    Shana Flogie
     19. 9. 2025 | 09:00
    A+A-
    Jesensko enakonočje bo letos kot sveti portal – v trenutku, ko se noč in dan poravnata, ko se tehtnica svetlobe in teme izravna, se nebo za hip potemni. Sončni mrk na 29. stopinji device je zadnji mrk leta, a hkrati eden najmočnejših, ker pade na karmično stopinjo, kjer se mora vsaka zgodba soočiti z zadnjo bilanco. To je stopinja, ki ne dopušča olepševanja: tu se pokaže, kaj smo se naučili, kje smo bili slepi in kaj je pripravljeno na nov začetek. Če nas je krvava Luna v ribah (7. september) najprej oropala iluzij, nas mrk v devici prizemlji. Kar je bilo sprano z naših rok, zdaj lahko ...

