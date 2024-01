Shana Flogie: Smisel ni cilj, ampak pot (Suzy)

Vstop v novo leto vsekakor prinaša še zadnji vpogled vase in bilanco vsega, kar ste v lanski jeseni premlevali, razreševali ali spreminjali. Umirite se in preverite, kaj čutite in si želite. Vstopili smo v leto, ki bo pod taktirko arhetipa pravice – uravnave, januar pa bo znova pod pravili puščavnika, ki nas bo osamil in izprašal, ali smo lekcije, ki smo jih bili deležni lansko jesen, usvojili ali je čas za nov krog, nov začetek in novo življenje. O tem se bomo odločali v naslednjem mesecu. Leto, ki je pred nami, prinaša obilo astroloških dogodkov, ki nam bodo pomagali razumeti njegovo bistvo...