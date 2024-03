Shana Flogie: Pazite na svoj jezik! (Suzy)

Teden, ki je pred nami, nam prinaša polno izzivov in preizkušenj. Merkur se 10. marca premakne iz vodnih rib v ognjeno znamenje ovna, kjer ostane vse do 15. maja, ker v aprilu prihaja njegova retrogradna faza. Končno bo vaša glava bistrejša in misli jasnejše, saj jih boste lahko izrazili z obnovljeno samozavestjo. Pa vendar vas neposrednost ovna še vedno opozarja, da dvakrat bolj premislite, preden spregovorite. Ko je Merkur v ovnu, se manj ukvarjamo z objektivnimi pogledi in razlagami, odločitve sprejemamo naglo, impulzivno in brez pravega razmisleka. Zato se lahko znajdete v situacijah, v k...