Shana Flogie: Ne zapletajte se v drame svojega zunanjega življenja

Zdaj bo čas, ko boste resnično odprli srce in se povezali z resnično modrostjo. Čas je, da se ustavite in naredite bilanco svojega življenja. Čustva pustite ob strani in natančno preučite sedanjo situacijo. Morda boste morali pisati dnevnik, meditirati ali iti na dolg sprehod, da boste dosegli jasnost. Če se že dolgo počutite zmedene, uničene ali razočarane, je čas, da se nehate zapletati v drame svojega zunanjega življenja. Da boste res lahko videli, kaj je potrebno, stopite naprej in premagajte demone svojega notranjega življenja. Saj veste, da bi lahko ugledali luč, boste morali najprej izstopiti iz svoje lastne teme. ...