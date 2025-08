Shana Flogie: Koliko resnice zmore vaše srce? (Suzy)

V egipčanski mitologiji boginja Maat drži tehtnico resnice. Na eno stran polaga srce, na drugo pero. Srce, ki ni bilo obteženo z lažmi, krivico in zatajevanjem sebe, se lahko dvigne. Vse drugo mora skozi preobrazbo. Avgust nas torej ne bo vprašal, koliko smo dosegli, temveč koliko resnice zmore naše srce. Pogled v zrcalo Zdaj ni čas, da izbiramo bližnjice. Ni več prostora za prelaganje odgovornosti ali igranje vlog, ki smo jih prerasli. Pod tonom boginje Maat je vsak pogled v zrcalo obred in vsaka beseda, ki jo izrečemo, nosi težo in posledico. Avgust nas vabi v ravnovesje med dušo in svetom...