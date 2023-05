Shana Flogie: Hoja po robu

Vidik obešenca predstavlja tudi ego in maske, za katerimi se skriva pravi obraz. Celo sami se boste lahko počutili, kot da bi vas lastni prevelik ego dobesedno obesil. Enako velja v družbi. Na kolektivi ravni so maske že padle in pokazal se je košček resničnosti, ki kaže na novo normalnost, da sta se v množici znova naselila dvom ter nezaupanje. Kar je bilo v senci, bo prišlo na dan Pluton v letu 2023 - 1. januarja je bil na 27 stopinj kozoroga 40 minut, - 23. marca je vstopil v vodnarja, - retrogradno fazo je začel 1. maja na 0 stopinj vodnarja 22 minut, - 11. junija se vrne v kozoroga, ...