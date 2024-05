Shana Flogie: Astrologija kot nebeško ogledalo življenja (Suzy)

Kaj pa, če so 'zvezdne zgodbe' le razkritje moči in simbolike nebeških entitet, zapisane v naših astroloških kartah? Leto 2024 velja za prelomnico na poti do novega sveta, ki vabi posameznike, da se pripravijo na prihajajoče spremembe in krmarijo po njih. Pridružite se nam v skupnem raziskovanju skrivnosti in modrosti. Zavestno soustvarjajmo svet, ki ga želimo. V mističnem kraljestvu astrologije se razkrivajo premiki nebesnih teles, ki lahko ponudijo vpogled v teme, izzive in priložnosti, ki nas čakajo v naslednjih letih. Astrologija je starodavna veda, ki jo zaznamuje iskanje človekovega skr...