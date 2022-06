Shakira v solzah: pretresov polno obdobje

Kolumbijska pevka, ki s svojim izbrancem, nogometašem Gerardom Piquéjem že od leta 2011 živi v Barceloni, preživlja težke tedne. Shakira je namreč sporočila, da sta se po tehtnem premisleku razšla, zadevo pa sta bila prisiljena javno komentirati, ko so opazili, da je Piqué zapustil družinsko hišo in živi sam v središču mesta.

Spoznala sta se na snemanju videospota za skladbo Waka Waka, ki je bila himna nogometnega prvenstva 2010, imata pa dva sinova, devetletnega Milana in sedemletnega Sasho. Povrhu je pred desetimi dnevi njen oče William Mebarak Chadid grdo padel in se poškodoval, zaradi česar so ga morali odpeljati v bolnišnico, kjer še vedno okreva.

Shakirin oče se je grdo poškodoval.

Španski fotografi so ponoreli, ko so Shakiro in nogometaša kmalu za tem ujeli skupaj, a zvezdnika zagotavljata, da se le trudita ohranjati dobre odnose in skrbeti za otroka.