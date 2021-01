Severini je žal za Melanio

Hrvaška zvezdnica je precej izzivalno zaznamovala konec predsedovanja Donalda in Melanie Trump. Smuknila je v kopalke z ameriško zastavo in pozdravila novo ekipo na čelu svetovne velesile. Ob tem se je dotaknila tudi zdaj že nekdanje prve dame naših korenin in priznala, da ji je zelo žal zanjo. V mislih je imela predvsem njenega moža in vso negativno publiciteto, ki je je deležna zaradi zakona z osovraženim mogotcem. Hudo ji je, ker je izbrala zlato kletko, v kateri bo še naprej živela, torej nekaj, česar sama zagotovo ne bi prenesla, saj je preveč samosvoja in odločna. Medtem ko je bila Melania pretekla štiri leta prva dama ZDA, pa je prelestna Dalmatinka po prepričanju oboževalcev še vedno prva dama Balkana, zato ne preseneča, da ji ni vseeno za amerikanizirano Slovenko.

