Severina hvaležna profesorju: Iz nas ste naredili dobre ljudi (Suzy)

Vsi smo izkusili šolski sistem. Ta se je z desetletji spreminjal, vendar nekaj je ostalo nedotaknjeno. Predanost pedagoških delavcev, ki svojim učencem dajejo pomembno popotnico. Eno takšnih je pred 35 leti dobila Severina. Pevka se je udeležila srečanja srednješolcev in profesorjev ter delila globoka spoznanja, kakšno vlogo so imele šolske avtoritete.

»Niso nas učili samo določenih predmetov, ampak o pomenu prijateljstva, spoštovanja in razmišljanja s svojo glavo. Nekateri so z duhovitim pristopom pogledali skozi prste naše igrive mladosti in veselja, predvsem pa so bili ponosni, da bodo iz nas naredili dobre, pametne ljudi. Ne z grajami in kaznovanjem. Raje so nam vsadili sposobnost kritičnega mišljenja in oblikovanja mnenja o življenju,« je razodela Dalmatinka, ki bo večno hvaležna najboljšemu razredniku, profesorju Zvonku Novakoviću.