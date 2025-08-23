NA SREČANJU

Severina hvaležna profesorju: Iz nas ste naredili dobre ljudi (Suzy)

Niso nas učili samo določenih predmetov, ampak o pomenu prijateljstva, spoštovanja in razmišljanja s svojo glavo.
Fotografija: Pevka poudarja, kako pomembne so šolske avtoritete za naš razvoj.
Odpri galerijo
Pevka poudarja, kako pomembne so šolske avtoritete za naš razvoj.

T. M., Foto: osebni arhiv/Instagram
23.08.2025 ob 16:40
T. M., Foto: osebni arhiv/Instagram
23.08.2025 ob 16:40

Poslušajte

Čas branja: 1:12 min.

Vsi smo izkusili šolski sistem. Ta se je z desetletji spreminjal, vendar nekaj je ostalo nedotaknjeno. Predanost pedagoških delavcev, ki svojim učencem dajejo pomembno popotnico. Eno takšnih je pred 35 leti dobila Severina. Pevka se je udeležila srečanja srednješolcev in profesorjev ter delila globoka spoznanja, kakšno vlogo so imele šolske avtoritete.

»Niso nas učili samo določenih predmetov, ampak o pomenu prijateljstva, spoštovanja in razmišljanja s svojo glavo. Nekateri so z duhovitim pristopom pogledali skozi prste naše igrive mladosti in veselja, predvsem pa so bili ponosni, da bodo iz nas naredili dobre, pametne ljudi. Ne z grajami in kaznovanjem. Raje so nam vsadili sposobnost kritičnega mišljenja in oblikovanja mnenja o življenju,« je razodela Dalmatinka, ki bo večno hvaležna najboljšemu razredniku, profesorju Zvonku Novakoviću.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Severina šola srečanje Suzy

Priporočamo

Alarmi za točo gorijo: na Vrhniki je glasno tolkla in delala škodo (VIDEO)
Incident na tekmi Srbija – Slovenija: slovenski Rocky razkril, kaj se je zgodilo
Na naši cesti počilo: udeležena tri vozila, dve osebi odpeljali (FOTO)
Žaljivi zapis o Golobu po mnenju policije potencialno z elementi kaznivih dejanj, Golob je zgrožen

Predstavitvene informacije

 
Promo

Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Komentarji:

Priporočamo

Alarmi za točo gorijo: na Vrhniki je glasno tolkla in delala škodo (VIDEO)
Incident na tekmi Srbija – Slovenija: slovenski Rocky razkril, kaj se je zgodilo
Na naši cesti počilo: udeležena tri vozila, dve osebi odpeljali (FOTO)
Žaljivi zapis o Golobu po mnenju policije potencialno z elementi kaznivih dejanj, Golob je zgrožen

Izbrano za vas

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Predstavitvene informacije

 
Promo

Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.